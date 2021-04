Créé il y a 23 ans par Jack Lang, alors ministre de la Culture, le Printemps des Poètes est une manifestation internationale. Saison inspirant les artistes de tout âge, c’est l’occasion pour les amoureux anonymes et amateurs de vers de prendre leur plume et de laisser vagabonder leur pensée sur le papier.





Le Désir, thème de cette édition 2021

ⓒ printempsdespoetes.com

Le désir peut s’exprimer sous bien des formes et si la douleur est un sujet récurrent, la volonté d’y échapper et de revenir à la banalité, de retrouver les choses simples de la vie, l’est aussi.





Nos auteurs, acteurs au cœur de la résistance

ⓒ Rgranek, upload.wikimedia.org

Grâce à nos trois auteurs présentés, effleurez ce désir reflété dans des envies d’évasion, de souvenirs, voilés d’une brume de nostalgie.





Rencontrez Esther Granek qui, rescapée de la Shoah, parvient à traduire sa peine et son espoir à travers la poésie. Découvrez également deux écrivains phares de la résistance coréenne. Yun Dong-ju et et Shim Hun vous ouvrent leur cœur sur les passages sombres de leur existence bercés de rêves et d’espérance.