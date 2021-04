Les mecs sont tous pareils (6) 오래 기다리셨죠?

Dialogue

현주 : 죄송해요. 오래 기다리셨죠?

Hyeon-ju : Je suis désolée. Vous m’avez attendue longtemps, n’est-ce pas ?





지우 : 아닙니다. 36년 밖에 안 기다렸습니다.

Ji-woo :Non. Je ne vous ai attendue que 36 ans.





현주 : 아…

Hyeon-ju : Ah...





지우 : 내려가시죠.

Ji-woo :Descendons.





현주 : 예.

Hyeon-ju :Oui.





L’expression de la semaine

오래 기다리셨죠? : Vous m’avez attendu longtemps, n’est-ce pas ?





오래 : adverbe qui signifie « longtemps pendant que le temps passe »

기다리다 : verbe qui veut dire « attendre que quelqu’un ou un moment arrive »





Cette expression est utilisée quand on se sent désolé, parce qu’on est arrivé en retard à un rendez-vous, en faisant attendre quelqu’un. On peut remplacer « 오래 » par « 많이 » qui veut dire « beaucoup ». Cela fait « 많이 기다리셨지요? ». Comme il s’agit de manifester le sentiment d’être désolé, il vaut mieux ajouter au début ou à la fin de cette expression, une phrase signifiant « je suis désolé » donc, « 미안해요 » ou « 죄송해요 ».





La terminaison -지요 est utilisée pour interroger l’interlocuteur dans le but de vérifier un fait que le locuteur sait déjà. Par exemple, si on demande « 한국 음식이 맵지요? » qui se traduit par « La cuisine coréenne est pimentée, n’est-ce pas ? », cela constitue une question posée à quelqu’un qui sait déjà que la cuisine coréenne est pimentée, afin de vérifier si c’est vrai.





Dans cette expression, l’intonation est importante. Bien qu’il n’y ait pas de mot interrogatif, il faut descendre la fin de la phrase juste après l’avoir montée pour sembler naturelle. Pour le dire d’une manière plus polie, on dit « 오래 기다리시게 해서 죄송합니다. ».





Exemples

① 가: 늦어서 죄송해요. 오래 기다리셨지요?

나: 아니에요. 저도 조금 전에 도착했어요.

A : Excusez-moi d’être en retard. Vous m’avez attendu longtemps, n’est-ce pas ?

B : Non. Moi aussi, je suis arrivé il y a un instant.





② 가: 미안해요. 오래 기다리셨지요? 전화 통화가 조금 길어졌어요.

나: 괜찮아요. 별로 오래 기다리지 않았어요.

A : Je suis désolé. Vous m’avez attendu longtemps, n’est-ce pas ?

La conversation téléphonique s’est prolongée un peu.

B : Il n’y a pas de quoi. Je n’ai pas attendu très longtemps.





Consultante : Park, Ji-young (professeur retraitée du LEI, Université Nationale de Séoul)









Mots et expressions à retenir

죄송해요 : expression pour demander pardon qui veut dire « Je suis désolé » ou « Je vous demande pardon »

▶ En honorifique formel, on dit « 죄송합니다 ».

아닙니다 : « non »

▶ En honorifique informel, on dit « 아니요 ».

년 : « an » ou « année »

밖에 안 : expression qui se traduit par « ne que »

아 : interjection, l’équivalent de « ah » en français

내려가다 : « descendre »

시죠 : terminaison employé ici comme une proposition pour signifier « Descendons ».

예 : « oui »

▶ On peut aussi dire « 네 » pour signifier « oui ».