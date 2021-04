A la découverte du ssireum, la lutte traditionnelle coréenne

Cette semaine, notre regard se pose sur de musculeux hommes en slip qui s’empoignent dans un cercle recouvert de sable. Comme vous l’aurez sans doute deviné, c’est de ssireum (씨름), la lutte traditionnelle coréenne, dont il sera question. Et c’est du sérieux, puisque cette discipline datant de la période des Trois Royaumes (de -57 à 668 de notre ère) a été inscrite sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l’Unesco en 2018, grâce aux candidatures séparées des deux Corées.





ⓒ YONHAP News, CULTURAL HERITAGE ADMINISTRATION

Parmi les différences clés avec le sumo : les lutteurs sont beaucoup plus minces, faire sortir un rival du ring n'entraîne pas une victoire automatique car le match redémarre tout simplement, et il est interdit de se donner des coups lors d’un duel de ssireum. Au contraire, il s’agit de vaincre son adversaire en utilisant seulement des techniques consistant à agripper la ceinture, appelée « satba » (샅바). Cela en fait un sport où les blessures corporelles sont rares. Chacun peut donc s’y initier sans trop de risque.





ⓒ YONHAP News

Les rencontres se déroulent dans un anneau de 7 m de circonférence où les lutteurs doivent rester à tout moment, tout en essayant simultanément de renverser leur adversaire. Pour remporter une rencontre, il faut amener son adversaire à terre de sorte que toutes les parties de son corps au-dessus du genou touchent le sol à l’intérieur de la zone. A l’origine, le ssireum était pratiqué comme technique d'autodéfense et faisait partie des rituels des anciens clans tribaux. Plus tard, la création de règles spécifiques a encadré les combats et a permis de développer cette discipline en un sport national majeur alliant compétition physique, divertissement et folklore.