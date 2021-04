LG Electronics décide de se retirer du marché des smartphones

ⓒYONHAP News

Une décision douloureuse mais lucide. LG Electronics a annoncé officiellement la décision de son conseil d’administration, lundi, de mettre un terme à l’activité de téléphonie mobile à la date du 31 juillet prochain. Le fabricant sud-coréen d’électronique a livré les raisons de ce renoncement : la concurrence de plus en plus féroce et le mauvais résultat commercial de longue durée. Il n’a pas oublié d’afficher la volonté de mieux répartir ses ressources internes et de recentrer ses capacités autour de ses activités phares.





Ainsi, LG Electronics met fin à son activité mobile après s’y être aventuré pendant 26 ans. Plongé dans un déficit abyssal, il a dû se rendre à l’évidence. Le 20 janvier dernier, il avait déclaré étudier toutes les options afin de trouver la meilleure solution à temps. Et il a tenté de revendre sa branche en question au vietnamien VinGroup ou à l’allemand Volkswagen, en vain. Le numéro deux de l’électronique sud-coréen maintiendra la fabrication de ses smartphones jusqu’à fin mai pour honorer ses contrats déjà signés avec les opérateurs de téléphonie mobile. Il s’engage à assurer suffisamment le service après-vente de sorte à ne pas occasionner de gênes chez les usagers et aussi à trouver des mesures destinées à ses fournisseurs. Il prévoit aussi de redéployer les employés de la division concernée au sein de sa propre entreprise ou dans les filiales du groupe.





Pourtant, LG Electronics a connu son heure de gloire. Lancé dans la téléphonie mobile en 1995, il s’est hissé au troisième rang en termes de parts de marché mondial de ce secteur. Malheureusement, son âge d’or était de courte durée. A partir du 2e trimestre 2015, il est resté désespérément dans le rouge pour enregistrer un déficit cumulé de 5 000 milliards de wons, soit 3,8 milliards d’euros. Ivre de son succès, le rival de Samsung Electronics a fini par rater le virage du smartphone. Lorsque l’américain Apple a commercialisé l’iPhone en 2007, LG s’est contenté de miser davantage sur le téléphone portable basique dit « feature phone ». Son smartphone G3, enfin commercialisé en 2014, a été vendu à plus de 10 millions d’unités. La firme a su innover pour proposer plusieurs prototypes inédits au monde. Tout dernièrement, elle a présenté son « Rollable Phone », avec un écran qui s’enroule sur lui-même, au CES, le plus grand salon mondial de l’électronique. Mais tout cela ne lui a pas permis de remonter la pente.





Avec la fin de sa production de téléphones intelligents, LG Electronics pourrait accuser certes une baisse de son chiffre d’affaires à court terme, mais il espère arriver à améliorer sa structure industrielle et son état financier à moyen ou long terme. Autrement dit, ce sera un mal pour un bien. Il s’agit de se focaliser davantage sur la recherche afin de rebondir de plus belle. Le deuxième géant sud-coréen de l’électronique a annoncé maintenir la cellule de recherche et développement de sa division smartphones dont les technologies clés sont nécessaires pour développer les téléviseurs de nouvelle génération, l’électroménager, les composants électroniques automobiles ou la robotique. L’entreprise s’est montrée déterminée pour développer des technologies fondamentales pour la 6G, c’est-à-dire la sixième génération de téléphonie mobile, dont la standardisation est prévue en 2025 et la commercialisation en 2029.





Suite à l’éclipse de son principal concurrent local, Samsung Electronics devrait jouir d’une situation quasi-monopolistique sur le marché intérieur de la téléphonie mobile.