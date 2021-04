Pyongyang ne participera pas aux JO de Tokyo

ⓒYONHAP News

La Corée du Nord ne sera pas présente aux Jeux olympique d’été de Tokyo qui se dérouleront en juillet prochain, et ce en raison de l’épidémie de COVID-19. C’est ce qu’a annoncé, mardi, le service de communication en ligne de son ministère des Sports.





Selon Chosun Sport, c’est le comité olympique nord-coréen qui a décidé de « ne pas participer aux 32e Jeux olympiques suite à la proposition de ses membres afin de protéger les athlètes de la crise sanitaire mondiale provoquée par le COVID-19 ». En fait, il a pris cette décision lors de sa dernière assemblée générale qui s’est tenue en visioconférence le 25 mars dernier, mais elle ne l’a pas rendue publique à l’époque.





Suite au renoncement de Pyongyang, il faudra faire une croix sur « Again PyeongChang ». Pour rappel, la Corée du Nord a participé aux JO d’hiver de PyeongChang organisés en février 2018 au sud du 38e parallèle, et elle y a envoyé quelques hauts dignitaires tels que Kim Yo-jong, la puissante sœur du dirigeant Kim Jong-un. Séoul a fait de cette occasion un rapprochement bilatéral. Ce qui a débouché aussi sur le premier sommet historique entre la Corée du Nord et les Etats-Unis. La détente semblait s’opérer dans la péninsule. Mais le second sommet entre Donald Trump et Kim Jong-un s’est soldé par un échec cuisant. Depuis, le dialogue reste rompu avec le royaume ermite, et la situation continue à s’enliser dans la région.





Dans ce contexte, les pays intéressés voulaient compter sur le rendez-vous sportif au Japon. D’ailleurs, le président sud-coréen avait affiché sa volonté en ce sens le 1er mars dernier, le jour commémoratif du mouvement de l’indépendance de la Corée contre le joug colonial japonais. Moon Jae-in avait déclaré que les JO de Tokyo « pourraient fournir une opportunité pour le dialogue non seulement entre Séoul et Tokyo, mais aussi entre Séoul et Pyongyang, Pyongyang et Tokyo, ainsi que Pyongyang et Washington. » La Corée du Sud voulait s’en servir pour faire avancer le processus de paix dans la péninsule. Le Japon aurait bien aimé saisir l’occasion pour une grande publicité de ses JO. Et les Etats-Unis y auraient pu désamorcer les tensions vis-à-vis de la Corée du Nord. Donc, c’est la douche froide pour tous.





Le régime de Kim Jong-un a justifié son absence aux prochains JO par la crise du coronavirus. A en croire certains observateurs, il y aurait renoncé en réalité parce qu’il n’a aucun intérêt à y participer quitte à courir un risque sanitaire. La Corée du Nord a effectué son essai balistique le jour où Tokyo a lancé le relais de la flamme olympique, et le Japon n’a pas manqué de fustiger cette provocation, ce qui a fait monter les tensions. Par ailleurs, le Premier ministre nippon Yoshihide Suga réclamait la résolution du dossier des enlèvements de citoyens japonais perpétrés par Pyongyang. Quant à l’administration de Joe Biden, elle n’a certes pas annoncé sa politique nord-coréenne, mais elle semble privilégier les négociations de travail par étapes contrairement à celle de Donald Trump. De plus, le chef d’Etat sud-coréen n’a désormais plus qu’une seule année devant lui pour achever son mandat. Bref, les JO seraient une affaire qui ne rapporte pas aux yeux de Pyongyang.