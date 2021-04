« LILAC », 5e opus officiel d’IU

ⓒ EDAM Entertainment

IU, de son vrai nom Lee Ji-eun, a fait ses débuts en 2008 avec son premier mini-album « Lost and Found ». Elle n’avait que 15 ans. L’année suivante, elle sort son premier album studio « Growing Up » représenté par « Boo ». Malgré la qualité de l’album et son talent incroyable, elle n’a pas rencontré le succès qu’elle méritait.





C’est « Nitpicking » qu’elle a interprété en duo avec Lim Seul-ong de 2AM qui lui a permis de gagner son premier prix de la première place du classement de la k-pop. Depuis, le succès ne se dément pas. Avec « You & I », titre phare de son 2e album, la vocaliste a récolté six trophées d’affilée à « Music Bank » de la KBS 2TV. Depuis 2011, elle mène aussi sa carrière d’actrice avec brio. Agée de 27 ans, elle fait coup double en tant que chanteuse et actrice.





Considérée comme l’une des chanteuses solo les plus influentes de la k-pop, IU est de retour avec son 5e album studio composé de 10 morceaux dont deux titres phares.