SHINee sera de retour avec son 7e album repackage

SHINee, qui vient de terminer avec succès son premier concert en ligne, doit publier demain son 7e album repackage. Baptisé « Atlantis », cet album contiendra neuf morceaux du 7e opus officiel du boys band et trois nouveaux morceaux dont le titre phare « Atlantis », « Area » et « Days and Years ».





Son dernier album « Don’t Call Me », publié le 22 février après deux ans et demi d’absence, a pris la tête du classement iTunes dans 47 pays.





Trois jours après le dévoilement du 7e album repackage en streaming, son album physique va sortir à son tour.





Rappelons que deux versions remix de « Don’t Call Me » ont été publiées le 27 mars dernier grâce à la participation de l’auteur-compositeur-interprète britannique Fox Stevenson et du producteur d’EDM ESAI.