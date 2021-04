TOO, rebaptisé TO1, annonce un nouveau départ

ⓒ STONE MUSIC ENTERTAINMENT

TOO vient d’annoncer son nouveau départ en optant pour un nouveau nom, « TO1 ».





TO1, dont le nom vient de « TOgether as 1 » pour « ensemble comme un seul », exprime son ambition de former un groupe fusionnel.





Rappelons que le boys band a été créé à l’issue de l’émission d’audition « To Be World Klass » diffusée en 2019 sur Mnet. L’année suivante, il a remporté le prix du meilleur espoir lors de la 4e édition des Soribada Best K-Music Awards.





Les dix membres souhaitent mettre en valeur leurs charmes et talents différents tout en restant soudés sous le nom de TO1.