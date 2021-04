DAY6 sera de retour près d’un an après la sortie de « Zombie »

ⓒ JYP Entertainment

DAY6, composé de cinq membres, fera enfin son retour après presqu’un an d’absence.





Selon son agence JYP Entertainment, le groupe masculin publiera le 19 avril un nouvel album « Negentropy » dans la continuité de son projet « The Book of Us ».





Cet album marquera ainsi la fin de ce projet lancé en juillet 2019 avec le 5e mini-album « The Book of Us : Gravity ». Ce dernier a été suivi de « The Book of Us : Entropy », 3e opus officiel, et de « The Book of Us : The Demon », 6e EP de DAY6 publiés respectivement en octobre 2019 et en mai 2020.





Les trois membres, à savoir Young K, Won-pil et Do-woon ont formé en août 2020 une unité baptisée « Even of Day » et sorti «The Book of Us : Gloun – Nothing can tear us apart ».