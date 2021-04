Sung Si-kyung est en pleine préparation de son nouvel album

ⓒ SK JAEWON CO.

Sung Si-kyung est aujourd’hui très actif en tant qu’animateur. Il fait régulièrement son apparition dans différentes émissions de divertissement comme « On & Off », une télé-réalité diffusée tous les mardis soirs sur la chaîne tvN.





C’est lui qui a animé « Legends Stage – Archive K », le grand spectacle documentaire consacré à la k-pop composé de dix épisodes diffusés du 3 janvier au 14 mars sur la chaîne SBS.





Avant d’être reconnu comme animateur de télé ou de radio, Sung a d’abord commencé sa carrière musicale en 2000 avec « The Road to Me ».





L’auteur-compositeur-interprète a récemment annoncé son retour en tant que vocaliste via son Instagram. Selon ses propres mots, son prochain album sortira le mois prochain.





Pour rappel, son dernier single entièrement chanté en anglais « And we go » a été publié le 3 mai 2020.