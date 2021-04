Birmanie : la vente de billets de loterie chute, la demande de sable s’accroît

ⓒ YONHAP News

En Birmanie, la vente des billets de loterie chute depuis le coup d’Etat militaire. La loterie Aung Bar Lay pour laquelle 1,5 milliard de kyats, soit 900 000 euros, sont mis en jeu s’écoulait auparavant à près de 40 millions de tickets par mois. Or, les citoyens birmans ont lancé un boycott dans le but d’entraver le financement de la junte militaire, et ses ventes ont dégringolé. Le fisc birman a alors dû reporter de deux semaines le tirage prévu le 1er mars. La prochaine annonce des gagnants aura lieu le 1er mai en sautant le mois d’avril.





A l’inverse, le granulat a vu sa demande grimper depuis la prise de pouvoir de l’armée birmane. Car les habitants ont barricadé les rues et l’entrée de leur village avec des sacs de gravier, de sable et des briques en vue de retarder ou empêcher le déplacement du régime militaire. Celui-ci a alors rendu obligatoire aux vendeurs la déclaration d’achats des individus aux autorités publiques.