Pékin est la ville qui compte le plus de milliardaires

Pékin est la ville qui abrite le plus de milliardaires dans le monde. Selon le magazine économique américain Forbes, New York, qui a conservé la première place ces sept dernières années, a été relégué au second rang par la capitale chinoise. Pékin comptait 100 milliardaires l’an dernier, soit 33 de plus sur un an, contre 99 pour New York.





La hausse du nombre de super-riches en Chine s’explique par sa gestion plutôt réussie du COVID-19 qui a permis de maintenir son économie à flot. Surtout, les fondateurs d’entreprises de technologie de pointe ont vu la valeur estimée de leurs actions exploser.





Par ailleurs, les Etats-Unis restaient toujours le pays qui concentre le plus de milliardaires avec 724. L’empire du Milieu s’est classé au deuxième rang avec 698.