Finger Post, développeur d’une solution de gestion des relations avec les clients (CRM)

Les systèmes de gestion des relations avec les clients (CRM) permettent aux entreprises de gérer leurs clients de manière plus systématique. Dans le détail, un CRM fait référence à des processus dans lesquels les entreprises collectent et analysent les données des clients pour effectuer des activités de marketing qui répondent le mieux aux besoins de leur clientèle. Car en utilisant efficacement ce genre de services, elles peuvent identifier les clients réguliers ou importants et les fidéliser.

En Corée du Sud, le numéro un du secteur est Finger Post et sa solution Fingersales qui est utilisée par quelque 600 entreprises clientes. Simple à utiliser, les entreprises ne sont pas obligées de télécharger et d’installer des logiciels particuliers. Elles ont juste à s’inscrire sur le site Web de Finger Post et de régler les frais d’inscription pour l’utiliser directement. Mais surtout, Fingersales propose diverses fonctionnalités adaptées à l’environnement commercial local ainsi qu’un service de gestion de suivi.





