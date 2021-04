ⓒ YONHAP News

Le tapering est un terme anglais qui fait référence au renversement progressif d’une politique d’assouplissement quantitatif adoptée par la Fed américaine. Dans la langue de Shakespeare, le mot « taper » signifie devenir de plus en plus mince. Et à l’origine, il était utilisé par les athlètes quand ils réduisaient peu à peu l’intensité de leur entraînement avant un évènement important afin de conserver un haut niveau d’endurance.

Mais depuis mai 2013 et le jour où le gouverneur de la Réserve fédérale des Etats-Unis, Ben Bernanke, a déclaré que la banque centrale américaine pourrait réduire le volume de son programme d’achat d’obligations connu sous le nom d’assouplissement quantitatif en utilisant ce terme, ce mot est utilisé en économie. Sur un plan technique, pour surmonter une crise, les pays peuvent mettre en œuvre diverses politiques d’expansion de l’offre de monnaie en abaissant les taux d’intérêt ou en achetant des obligations. A contrario, quand l’économie va mieux, les pays commencent à réduire leurs achats d’obligations progressivement ou à les « tapering », c’est-à-dire à les diminuer en guise de stratégie de sortie.

Cependant cette réduction progressive peut entraîner des sorties de capitaux des économies émergentes, et même confronter certains pays à une crise de change. En 2013, par exemple, la mention du terme « tapering » par Bernanke avait provoqué la sortie de fonds mondiaux des économies émergentes et une chute drastique des prix des actifs dans ces pays. Et aux États-Unis et en Corée du Sud, les marchés boursiers avaient chuté de 6 et de 11%, respectivement.