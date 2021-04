Un voyage musical avec le pianiste Song Young-min

Le Centre de la culture et des arts de Hanam, dans la province de Gyeonggi, propose un tour du monde musical à travers quatre concerts en matinée avec le pianiste Song Young-min, prévus entre avril et décembre. Le premier de cette série se tiendra le 22 avril et fera voyager le public aux Etats-Unis et au Mexique.





Song, qui jouera également le rôle de présentateur, sera entouré de deux flûtistes, Lee Ye-rin et Ahn Myung-joo. Les trois musiciens interpréteront des œuvres de compositeurs contemporains américains et mexicains. Au programme figurent « Summertime » et « I Got Rythm » de George Gershwin, « Three Dances for Two Flutes » de Gary Schocker ou encore « Fantasia Mexicana » de Samuel Zyman.





Les trois autres concerts de cette série auront lieu le 17 juin, le 21 octobre et le 23 décembre et seront consacrés respectivement à des œuvres de compositeurs argentins, coréens et français.





Date : le 22 avril 2021

Lieu : Centre de la culture et des arts de Hanam