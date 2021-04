Concert jazz consacré à « Offramp » du Pat Metheny Group

Plus Hitch, une agence de production de spectacles spécialisée dans le jazz, organise depuis août 2020 une série de concerts qui présente sa sélection des meilleurs albums de jazz de tous les temps avec une interprétation en live par de grands musiciens de jazz coréens. Après « Getz / Gilberto » de Stan Getz et João Gilberto et « My Song » de Keith Jarrett, « Offramp » du Pat Metheny Group sera à l'honneur du troisième concert de la série, qui aura lieu le 30 avril au Various Jazz Club à Daegu.





Le Pat Metheny est un groupe de jazz américain créé en 1977. Il est composé du guitariste Pat Metheny, du claviériste Lyle Mays et du bassiste Steve Rodby et rejoint souvent par d'autres instrumentistes. « Offramp » est le troisième album du groupe, sorti en 1982, qui lui a valu son premier Grammy Award.





Pour ce concert, un quatuor composé du guitariste Jung Su-wuk, du pianiste Shim Kyu-min, du batteur Song Jun-young et du bassiste Jeon Jae-kon jouera les titres phares de l'album « Offramp », dont « Are You Going With Me » et « James », ainsi que quelques morceaux d'autres albums du Pat Metheny Group.





Date : le 30 avril 2021

Lieu : Various Jazz Club à Daegu