Kim Jong-un entre dans sa 10e année de règne

La Corée du Nord a organisé plusieurs événements commémoratifs le 11 avril pour célébrer le neuvième anniversaire de l'arrivée officielle au pouvoir de Kim Jong-un. Des spectacles en plein air ont notamment eu lieu dans la capitale et une exposition de photos sur les accomplissements du leader a été organisée au Palais de la culture du peuple. D’autres célébrations se sont déroulées dans les régions locales, notamment dans les provinces de Pyongan du Sud et du Nord.





« Kim Jong-un est apparu en tant que successeur en 2009. Lorsque son père est décédé en décembre 2011, il était âgé d'une vingtaine d'années et n’a eu que trois ans pour se préparer à endosser l’uniforme de dirigeant suprême de Corée du Nord. Au début, rares étaient ceux qui auraient parié sur ses chances de réussite. Dix ans plus tard, Kim dirige toujours son pays d’une main de fer, malgré quelques incidents comme l'exécution de son oncle Jang Song-thaek et l'assassinat de son demi-frère Kim Jong-nam. Mais s’il a réussi à renforcer la base de son pouvoir, son régime est aujourd’hui confronté à la pire crise économique », explique Cho Han-bum, chercheur à l'Institut pour l'éducation sur la réunification.





En 2018, Pyongyang a mis fin à sa politique dite du développement simultané de l'armée et de l'économie, et a adopté une stratégie consistant à se concentrer sur l'économie pour construire une puissance socialiste. En janvier dernier, Kim Jong-un avait toutefois admis l'échec de ses politiques économiques. Lors de la récente réunion des secrétaires de cellule du Parti des travailleurs, il a alors appelé le pays à se préparer à une nouvelle « marche forcée », invoquant la très mauvaise santé de l'économie nationale.