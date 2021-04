Mode nord-coréenne (2ème partie) - Tabous et changements

ⓒ Getty Images Bank

La mode vestimentaire n'échappe pas aux interdictions en Corée du Nord. Le port du pantalon pour les femmes, par exemple, a longtemps été très mal perçu.





« Les femmes n’avaient le droit de porter des pantalons que pour travailler. Cette règle a commencé à s'assouplir avec l'émergence des marchés privés connus sous le nom de "jangmadang". Pour le type de travail qui y était effectué, les jupes étaient considérées comme trop peu commodes. Par ailleurs, l’effondrement du système de rationnement de l'État empêchait les autorités de renforcer la réglementation sur les vêtements des citoyens, et de plus en plus de femmes se mirent à contrôler les finances de la famille grâce à leurs activités sur les marchés. La jupe reste toutefois la tenue officielle des nord-Coréennes qui la portent lors d’occasions importantes, comme les anniversaires des anciens dirigeants », explique Park Gye-ri, professeure à l'Institut pour l'éducation sur la réunification.





La mode s’est renouvelée dans les années 2000, avec un intérêt particulier pour les boucles d'oreilles, les colliers et les bagues, que l’on peut trouver dans les « jangmadang ». Les accessoires de mode jouissent d'une forte popularité auprès des femmes nord-coréennes, en particulier depuis que la Première dame Ri Sol-ju a été vue avec ce type d’éléments d'habillement, dont des boucles d'oreilles. Par le passé, ils étaient assez peu appréciés par les citoyens. Que ce soit à la maison où à l'école, ils étaient mal assortis avec les uniformes et étaient de ce fait difficiles à porter. Les broches, en particulier, étaient rares.





Désormais affranchie des réglementations et des mesures de répression, la mode nord-coréenne est devenue un baromètre faisant référence aux tendances de consommation. Dans le cadre de la politique nationale visant à encourager les industries légères et à stimuler la demande intérieure, ces changements devraient certainement encore s'accélérer.