Les mecs sont tous pareils (7) 말하지 말랬는데

Dialogue

현주부 : 우리 딸 저녁 먹었어?

Père de Hyeon-ju : Ma chérie, tu as dîné ?





현주모 : 대표님이랑 술마셨대. 말하지 말랬는데.

Mère de Hyeon-ju : Elle a dit avoir bu avec son PDG.

Ah, elle m’a dit de ne pas le dire.





현주부 : 왜 말하면 안 되는데요? 회사 기밀이야?

Père de Hyeon-ju :Pourquoi il ne faut pas le dire ?

C’est une information confidentielle de son entreprise ?





도겸 : 제가 대표를 싫어해서요.

Do-gyeom :C’est parce que je le déteste.





현주부 : 왜?

Père de Hyeon-ju : Pourquoi ?





도겸 : 그냥요. 저 먼저 일어날게요.

Do-gyeom :Comme ça. Moi, je m’en vais.





현주부 : 벌써 가게? 현주 금방 왔는데..

Père de Hyeon-ju : Tu t’en vas déjà ? Mais Hyeon-ju vient d’arriver…





도겸 : 작업이 밀려서요. 다음에 또 올게요.

Do-gyeom :C’est parce que j’ai du travail en retard. Je reviendrai la prochaine fois.





L’expression de la semaine

말하지 말랬는데 : Ah, elle m’a dit de ne pas le dire.





말하다 : verbe qui signifie « dire » ou « parler »

말다 : verbe auxiliaire qui indique l’interdiction d’une action.





Cette expression est employée pour faire savoir que l’on a déjà interdit au locuteur de dire aux autres une information ou un secret dont le locuteur est au courant. Celui qui l’a interdit peut être l’interlocuteur ou une autre personne. Par exemple, si c’est un ami du locuteur qui a interdit de répéter à personne ce qu’il avait dit, et que le locuteur le dit tout de même à son interlocuteur, on peut préciser le sujet comme : « Mon ami m’a dit de ne pas le dire aux autres ».





Le verbe auxiliaire « 말다 » est utilisé sous forme de –지 말다 après un verbe pour indiquer l’interdiction d’une action qui correspond à ce verbe. Il est le plus souvent employé dans les phrases impératives ou pour exprimer un ordre de manière atténuée ou une demande. Par exemple, « Ne parlez pas fort », en coréen, c’est « 큰 소리로 말하지 마세요 ». 큰 signifie « grand », 소리 « son ». 큰 소리로 veut donc dire « fort » ou « à haute voix ».





Exemples

① 가: 이거 말하지 말랬는데. 너 비밀 지켜야 한다.

나: 알았어. 걱정하지 마. 다른 사람한테는 말 안 할게.

A: Ah, on m’a dit de ne pas le dire. Toi, tu dois le garder secret.

B: Entendu. Ne t’inquiète pas. Je ne le dirai à personne.





② 가: 남자 친구랑 헤어진 거 아무한테도 말하지 말랬는데 왜 말했니?

나: 미안해. 나도 모르게 말이 나왔어.

A: Je t’ai dit de ne dire à personne que j’avais rompu avec mon petit ami.

Mais pourquoi tu l’as dit?

B: Je te demande pardon. Je l’ai laissé échapper malgré moi.





Consultante : Park, Ji-young (professeur retraitée du LEI, Université Nationale de Séoul)









Mots et expressions à retenir

우리 : « notre »

딸 : « fille »

▶ 우리 딸 signifie ici « ma chérie ». La traduction littérale de 우리 딸 est « notre fille », mais ce terme signifie normalement « ma fille ». Car, en coréen, comme les possessifs pour les relations familiales, telles que « père », « mère », « fils » ou « fille », on utilise en général « notre » à la place de « mon ». Ainsi, pour désigner son père, on dit « notre père », même si on est un enfant unique. Il en va de même pour les fils et les filles.

저녁 : « soir » ou « repas du soir »

먹다 : « manger »

▶ 먹었어 est sa forme au passé en non honorifique.

대표 : « PDG »

님 : suffixe marquant le respect

이랑 : « avec »

술 : « alcool »

마시다 : « boire »

▶ 마셨대 est composé de 마시다 et de la terminaison -었대 qui est employée pour le discours indirect au passé.

왜 : « pourquoi »

-면 안 되다 : « il ne faut pas »

회사 : « entreprise »

기밀 : « information confidentielle » ou « secret »

이야? : forme interrogative de la copule 이다 « être »

싫어하다 : « détester »

-아서요 : terminaison marquant la cause, qui se traduit par « c’est parce que »

그냥 : « comme ça »

▶ 그냥요, avec la particule auxiliaire honorifique 요 à la fin, est sa forme honorifique. 저 : « je »

먼저 : « avant » ou « d’abord »

일어나다 : « se lever » ou « s’en aller » selon les cas

-ㄹ게요 : terminaison qui marque l’intention

벌써 : « déjà »

가게? : combinaison du verbe 가다 « aller » avec la terminaison -게 qui est employée pour demander l’intention de son interlocuteur

금방 : « il y a juste un moment »

왔는데 : composé de 오다 « venir » et de -았는데

▶ -았는데 est la forme au passé de la terminaison connective -는데 qui est utilisée quand on explique une situation, en attendant la réaction de son interlocuteur.

작업 : « travail »

이 : particule de sujet

밀리다 : signifie le fait que des choses à faire s’accumulent sans être traitées

▶ 작업이 밀리다 : avoir du travail en retard

다음에 : « la prochaine fois »

또 : « encore une fois »