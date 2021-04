La Corée du Sud dévoile le prototype de son premier avion de chasse

ⓒYONHAP News

Une nouvelle prouesse pour la Corée du Sud. Il s’agit du prototype de son premier chasseur baptisé « KF-21 Boramae » qu’elle a dévoilé, le 9 avril. 20 ans se sont écoulés depuis que le président de la République de l’époque, Kim Dae-jung, a affirmé la volonté de développer un chasseur « made in Korea » d’ici 2015.





Le KF-21 Boramae est long de 16,9 m, haut de 4,7 m et large de 11,2 m. Il est donc un peu plus grand que le chasseur américain F-16 et d’une dimension similaire au F-18. Sa poussée maximale s’élève à 44 000 lb, soit 19 958 kg, son poids maximal au décollage à 25 600 kg, sa charge maximale à 7 700 kg, sa vitesse maximale à Mach 1,8, soit 2 200 km/h, et son autonomie de vol à 2 900 km. Le KF-21 peut embarquer un « METEOR », un missile air-air de conception européenne, ou un « AIM-2000 », un missile air-air développé par le fabricant allemand Diehl. Pour renforcer sa capacité d’armement, le pays prévoit de développer un missile aérobalistique.





Le KF-21 Boramae est qualifié d’avion de chasse de génération 4,5. Il est équipé de toutes les capacités surpassant les chasseurs de 4e génération, ces supersoniques de pointe jouissant d’une nette amélioration au niveau du radar et de l’électronique aéronautique. Mais il a adopté partiellement dans ses fonctions le critère clé de ceux de 5e génération, à savoir la furtivité. Avec ce bijou, le pays du Matin clair peut s’enorgueillir d’avoir mis au point avec ses propres technologies l’AESA, un radar multifonction à balayage électronique à antenne active. L’AESA peut traiter les données 1 000 fois plus rapidement qu’un système mécanique. Ce radar permet de suivre simultanément plusieurs cibles et d’assurer la frappe de précision que la cible soit aérienne, terrestre ou maritime.





Selon l’armée sud-coréenne, l’appellation « KF-21 » est le nom officiellement attribué dans le but de gérer les opérations militaires et d’assurer les archives en la matière. Celui-ci est composé en principe de lettres latines et de chiffres. Dans cette appellation, « K », « F » et « 21 » signifient respectivement « Korea », « Fighter » et « 21e siècle ». Ainsi, l’ensemble veut dire le premier avion de chasse « made in Korea » qui dirigera le champ de bataille au 21e siècle. Et l’avion est aussi surnommé « Boramae ». Ce nom courant fait référence à un faucon féroce, qui a été capturé à moins d’un an avant d’être dressé, le symbole de l’armée de l’air du pays.





Pour rappel, Séoul a proclamé, en mars 2001, la volonté de mettre au point son propre chasseur initialement appelé « KF-X ». Mais ce projet a connu quelques péripéties notamment suite à la polémique sur sa faisabilité et au refus du transfert technologique par Washington. Fin 2010, il s’est vu doté d’un budget de 44,1 milliards de wons, soit 33 millions d’euros, ce qui semblait lui donner des ailes. En réalité, il a également traversé d’autres difficultés. Il n’a pu démarrer véritablement qu’à partir de 2015. La fabrication du premier prototype a débuté en septembre 2019.





Avec le KF-21 Boramae, la Corée du Sud est devenue le 13e pays au monde à développer son propre avion de combat, et le 8e pour ce qui est des chasseurs supersoniques de pointe de génération 4 ou supérieure. Elle a su mettre au point en partie ou intégralement avec ses propres technologies les équipements dont le transfert de technologie avait été rejeté par Washington. Cela concerne le radar à balayage électronique à antenne active (AESA), la veille infra-rouge (IRST), la nacelle de désignation de cible électro-optique (EO TGP) ainsi que le brouilleur de radiofréquences (RF Jammer). Un rebond significatif. Par ailleurs, l’Indonésie a participé à une partie de ce projet. Ce qui a permis de renforcer la coopération bilatérale dans la défense.





Cependant, reste à attendre de voir voler cet avion. Le premier prototype devra passer la période des tests terrestres d’un an avant d’effectuer son premier vol d’essai en juillet 2022. Et cinq autres prototypes verront le jour d’ici 2022. Dans les quatre années qui viennent, l’avion doit réaliser un total de plus de 2 200 sorties pour ses tests aériens. En juin 2026, tout aura ainsi été vérifié pour assurer ses capacités de vol et de combat. Une quarantaine de KF-21 seront déployés dans des opérations réelles d’ici 2028, et un total de 120 chasseurs à l’horizon 2032.