Le mois d’avril est marqué par un retour massif d’idoles de la k-pop

ⓒ SM Entertainment

De nombreux artistes sont de retour en solo ou en groupe pour le plus grand bonheur des adeptes de la k-pop !





Wendy, vocaliste phare de Red Velvet, le boys band Astro et Kim Jae-hwan, l’ex-membre de Wanna ONE, ont opté pour le début d’avril pour dévoiler leur nouveauté.





Le 8 avril a été marqué par le retour de trois groupes d’idoles : le septuor OnlyOneOf et le nouveau girls band STAYC qui ont publié respectivement « Instinct Part. 1 » et « STAYDOM ».





Ils sont suivis par Kang Daniel, le grand gagnant de la saison 1 de « Produce 101 » qui a sorti son nouveau disque « Yellow », et Whee-in, la vocaliste phare du quartet Mamamoo qui mène également sa carrière en solo depuis avril 2018.





N’UEST sortira le 19 avril son 2e opus officiel « Romanticize », après un an d’absence. Son premier album studio remonte à il y a presque sept ans.





Le même jour, DAY6, le boys band de JYP Entertainment, sera de retour avec « The Book of Us : Negentropy ». Quant à ONF, il publiera le 28 avril son premier album repackage « City of ONF ».





Le 30 avril, ITZY bouclera le mois avec son nouvel album « Guess Who » qui promet plein de surprises du point de vue de la musique et du style.