La Chine tente de réformer les coutumes matrimoniales

ⓒ BIDU

La Chine tente de réformer les mœurs matrimoniales. Le ministère chinois des Affaires civiles a désigné dans ce cadre 15 zones expérimentales. Parmi ces dernières, il se trouve des villes urbaines comme Chongqing et la province du Guangdong, et des régions rurales telles que la province du Hebei et du Liaoning.





Le détail du projet n’a pas encore été rendu public, mais il devrait se concentrer sur la limitation du montant des cadeaux que les hommes offrent à la famille de leur fiancée. Les réceptions d’une ampleur démesurée feraient également l’objet de restrictions.





Dans l’empire du Milieu, il est coutume pour les mariés d’envoyer des présents d’une valeur d’au moins 150 000 yuans, soit environ 19 000 euros. Certains parents de filles considèrent cette dot comme un soutien à leur vie après la retraite, d’autant que leur fille ne pourra pas s’occuper d’eux une fois mariée.