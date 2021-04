Une influenceuse indonésienne s’est mariée à la sauce sud-coréenne

ⓒ Getty Images Bank

Une influenceuse indonésienne s’est récemment mariée lors d’une cérémonie sur le thème de la k-pop. La vidéo du mariage de Mutiara Adiguna a été visionnée plus de 7,2 millions de fois.





Le marié a offert à sa future femme comme cadeau de mariage de l’argent sud-coréen, des albums de chanteurs du pays du Matin clair, et du soju, l’alcool traditionnel coréen, fabriqué selon la méthode halal. La salle de mariage a été décorée en s’inspirant de la k-pop, tandis que le discours de célébration a été écrit en coréen sur le mur de la scène. Le couple a exposé leur photo dans laquelle ils se sont habillés en hanbok, la tenue conventionnelle coréenne.





Adiguna et son mari se sont rencontrés en Corée du Sud. Comme ce couple, les jeunes Indonésiens ajoutent de plus en plus d’ingrédients sud-coréens dans leur cérémonie matrimoniale tout en respectant leur propre religion et leurs traditions.