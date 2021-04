Le chorégraphe et danseur Kim Jae-duk se produira les 7 et 8 mai au LG Art Center à Séoul avec deux spectacles de danse, « Sinawi » et « Darkness Poomba ».





La soirée s'ouvrira avec « Sinawi », une performance en solo créée en 2013, au cours de laquelle le danseur exprime une liberté de corps et d'esprit à travers des mouvements improvisés et du charabia incompréhensible sur fond de musique également improvisée.





Le deuxième spectacle, « Darkness Poomba », a été créé en 2006 et présenté depuis dans une vingtaine de pays. Cette œuvre réinterprète, sous forme de danse moderne, le traditionnel « Pumba », qui désigne un mendiant ambulant faisant la manche au marché et, par extension, le chant de ce mendiant. Pour exécuter cette œuvre, Kim Jae-duk sera accompagné de six autres danseurs de sa troupe « Modern Table ».





Date : les 7 et 8 mai 2021

Lieu : LG Art Center à Séoul