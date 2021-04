Concert d’ouverture du Festival de musique de chambre Seoul Spring

Le Festival de musique de chambre Seoul Spring (SSF) se déroulera du 13 au 23 mai dans plusieurs lieux de la capitale sud-coréenne. Créé en 2006, ce festival se tient pendant deux semaines au mois de mai chaque année et propose une dizaine de concerts de musique de chambre avec des musiciens d'exception.





La 16e édition du SSF est placée sous le thème de « l'Ode à la joie » en référence au dernier mouvement de la 9e symphonie de Beethoven. Ce thème avait initialement été choisi pour l'édition de l'année 2020 pour célébrer le 250e anniversaire de la naissance du compositeur allemand. Pourtant, en raison de la pandémie de COVID-19, cette édition a été recalée au mois d'octobre et s'est déroulée dans un cadre restreint. Du coup, le thème sélectionné a été réattribué à l'édition de cette année.





Le concert d'ouverture aura lieu le 13 mai au Chamber Hall du Centre culturel Sejong. Intitulé « Les Contemporains de Beethoven », ce concert réunira plus d'une quinzaine de musiciens et permettra au public d'apprécier des œuvres de compositeurs qui ont vécu plus ou moins à la même époque que Beethoven.





Au programme : le Trio pour piano op. 12 de Hummel, le Quintette pour guitare et cordes en ré majeur G. 448 de Boccherini, l'Octuor pour piano, flûte, clarinette et cordes en ré mineur, op.6 de Krogulski et le quatrième mouvement de la 9e symphonie « l'Ode à la joie » de Beethoven, transcrite par Liszt pour deux pianos.





Date : le 13 mai 2021

Lieu : Centre culturel Sejong à Séoul