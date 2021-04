SSF : concert à la résidence de l’ancien président Yun Po-sun

Dans le cadre du Festival de musique de chambre Seoul Spring (SSF), un concert se tiendra le 17 mai dans un lieu bien particulier, la résidence de l'ancien président sud-coréen Yun Po-sun (1960-1962), située dans le quartier de Bukchon à Séoul.





Cette résidence est une maison traditionnelle coréenne, appelée hanok. Construite en 1870 sous la dynastie de Joseon, elle est composée de 99 pièces. Elle est toujours habitée par les membres de la famille de l'ex-chef de l’Etat défunt, mais ouvre ses portes exceptionnellement au public pour le SSF, une tradition qui date du début du festival en 2006.





Le programme du concert sera composé essentiellement d'œuvres des époques classique et romantique : le premier mouvement du Trio pour piano, flûte et violoncelle Hob.XV, no.16 en ré majeur de Haydn, le troisième mouvement du Trio avec piano n°3 en si bémol majeur, op.52 de Rubinstein, le quatrième mouvement du Quatuor pour piano et cordes n°2 en mi bémol majeur, op. 87 de Dvorak, etc.





Date : le 17 mai 2021

Lieu : Résidence de Yun Po-sun à Séoul