Joie de partage de plats (II)

Etes-vous d’accord avec l’expression « Une joie partagée est une double joie, un chagrin partagé est un demi-chagrin » ?

Cette semaine, « Saveur du terroir » partira dans la province de Chungcheong du Sud pour rencontrer des gens qui vivent en partageant ces divers sentiments quotidiens avec ceux et celles dans le besoin.





Notre première destination cette semaine est le comté de Yesan. Les membres du centre d’activités volontaires attirent notre regard. Ils rendent visite aux personnes âgées vivant seules une fois par mois en vue de leur tenir compagnie en se régalant des plats qu’ils ont soigneusement préparés chez eux.

Mme Chu, une bénévole, essaie de trouver des ingrédients saisonniers frais afin de préparer des plats particulièrement bénéfiques.

A titre d’exemple, en cette période de l’année, elle utilise la ciboulette, la spécialité régionale, qui est efficace pour purifier le sang et redonner de l’énergie. Avec cette plante aromatique souvent utilisée comme condiment, cette sexagénaire prépare la galette « pajeon ». Pour cela, il faut commencer par préparer le « gobchang ». On laisse macérer les tripes de porc dans du jus de kiwi une nuitée, les fait frire dans l’huile et les coupe en petits morceaux. Les tripes sont un bon ingrédient nutritif notamment pour des personnes qui ont du mal à consommer la protéine animale.





Une fois le gobchang prêt, on fait griller la pâte de farine mélangée à la ciboulette et la garnit avec les morceaux de gobchang et de piment rouge. Ce « doejinnaejang jjokpajeon » dont la texture est bien croquante et le parfum agréable est un menu rempli d’éléments nutritifs.

Comme dessert, elle prépare le « sagwahangwa », un biscuit de riz soufflé à la pomme. On commence par frire et souffler la pâte de riz gluant bien pétri, y enduit du sirop fait maison « jocheong » avant de garnir la pomme préalablement séchée coupée en tranches fines.

Les restaurants du quartier donnent également un coup de main à cette mission noble en offrant leur spécialité. Aujourd’hui, c’est le tour de Mme Kim qui gère un restaurant de « oribaeksuk », le canard farci de riz gluant cuit dans le bouillon. D’abord, elle fait cuire le bouillon à base d’ingrédients médicinaux et de champignons « neungi », puis le verse sur le canard farci de riz cuit à la vapeur. Le canard riche en acides gras non saturés et les ingrédients médicinaux du bouillon profond forment ensemble un mariage nutritif parfait.





Déplaçons-nous à la ville de Nonsan où nous sommes accueillis par des hommes septuagénaires qui ont formé un groupe de volontaires après la retraite pour apprendre à cuire et à partager des plats qu’ils ont préparés avec des voisins marginalisés.

Aujourd’hui, ces hommes commencent à préparer le « doenjangguk ». Dans de l’eau utilisée pour laver le riz, on trempe les laminaires, la pâte de soja fermenté et les bourses à berger « naengi ». Grâce au parfum frais du naengi, la soupe permet de ressentir la saison verte. Ensuite, comme plats d’accompagnement, ils préparent la galette de potiron « hobakjeon » et le « dubugochujabchae », le fromage de soja « dubu » garni de divers légumes sautés. Ce n’est pas tout. Pour le dessert, on prépare un yaourt à la fraise avec ce fruit appétissant qui constitue une des spécialités régionales de Nonsan. Lorsqu’ils visitent le centre d’accueil des enfants orphelins, ils ne manquent pas de préparer ce petit cadeau délicieux qui fait sourire les enfants. Selon ces hommes, ils se sentent à la fois heureux et réconfortés par leurs activités bénévoles qui permettent de partager la joie et le chagrin des autres.





Avez-vous apprécié notre voyage culinaire de cette semaine ? Mangez bien et restez en bonne santé !