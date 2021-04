ⓒ Getty Images Bank

L’expression « kimchi premium » est utilisée pour décrire une situation où les prix des crypto-monnaies comme le Bitcoin et le Ethereum sont sensiblement plus élevés en Corée du Sud que dans les autres pays. Par exemple, si le kimchi premium est à 40 %, une crypto-monnaie à 1 000 wons sur un marché des changes étranger sera échangée à 1 400 wons sur le marché des changes sud-coréen. Le kimchi premium a été évalué sur le résultat d’un nombre croissant d’investisseurs sud-coréens dans les crypto-monnaies et des réserves limitées pour de telles monnaies.





Il subsiste des inquiétudes selon lesquelles les nouveaux investisseurs qui ne sont pas au courant du kimchi premium, pourraient acheter des crypto-monnaies à des prix élevés, et pourraient ainsi souffrir de lourdes pertes si les prix venaient à chuter.





Certains investisseurs étrangers tentent de faire des profits en utilisant le kimchi premium, ou sur la différence de prix sur les échanges dans un processus appelé arbitrage. Un point inquiétant est que cet échange d’arbitrage pourrait être exploité pour blancher de l’argent illégal.





Il semble donc nécessaire de superviser et de réguler cette pratique. Mais certains soutiennent qu’il n’est pas aisé d’établir une régulation pertinente dûe à la nature légale ambigüe des crypto-monnaies.