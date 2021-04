« CEREMONIA » : album spécial pour célébrer les 20 ans de carrière de M.C the MAX (1)

M.C the MAX a débuté le 25 mars 2000 sous le nom de « MoonChild » avec quatre membres. C’est le défunt musicien Shin Hae-chul qui a formé ce quartet et assuré la production de son premier album « delete ». Avec son deuxième album sorti l’année suivante, le groupe masculin a rencontré un énorme succès.





Rebaptisé M.C the MAX, signifiant « MoonChild to The Maximum », il s’est reconverti en trio avec le vocaliste Isu, le bassiste J. Yoon et le batteur Jeon Min-hyuk, et a sorti en 2002 son premier opus officiel « M.C The Max ! ». Depuis, il publie tous les ans un album studio : « Love is Time Sixth Sense » en 2003, « Solitude Love… » en 2004 et « The Rusted Love » en 2005.





Après avoir publié leur 5e opus officiel « RETURNS Part.2 » en 2007 et leur 6e opus officiel « VIA 6 » en 2008, les trois membres de M.C the MAX partent en 2009 servir sous les drapeaux.





Le trio sort le 1er janvier 2014 son 7e album studio « UNVEILING » après presque six ans d’absence. Ses 8e et 9e albums respectivement nommés « pathos » et « CIRCULAR » voient le jour en 2016 puis en 2019.





M.C the MAX est aujourd’hui de retour avec « CEREMONIA », un album spécial qui fait le point sur ses 20 ans de carrière musicale. Publié le 25 mars dernier, cet album est composé de 24 morceaux dont quatre nouveautés.