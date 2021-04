Les tables printanières s’habillent de vert

ⓒ Elody Stanislas

Ces derniers temps, nous avons beaucoup parlé du printemps et des merveilleuses habitudes qui reviennent avec lui. Nous avons également abordé le sujet de vos habitudes alimentaires. En Corée du Sud, les stars de la saison sont les herbes sauvages ! Attention, on ne parle pas de « yachae » (야채), les légumes, mais de « namul » (나물), les herbes sauvages comestibles.





ⓒ Elody Stanislas

Bon marché, entre 90 centimes et 3 euros le sachet pour les herbes les plus communes, et jusqu’à 10 à 12 euros pour les plus rares, il y en a pour toutes les bourses ! Mais encore faut-il savoir les cuisiner.





ⓒ Elody Stanislas

Pour cela, rien de bien compliqué. Afin de préparer les « namul », il faut déjà les trier, retirer les mauvaises herbes, les feuilles mortes et bien les laver. Ensuite, il suffit de les blanchir avant de les assaisonner à son goût.

Les recettes varient selon les sauces utilisées et les techniques ! Retrouvez-les désormais en dessert, en friture, en crème glacée ou encore en pesto.

Bref, vous l’aurez compris, pour être à la page de la cuisine coréenne, il vous faut des « namul » !