Le droit à l’avortement en Corée du Sud

Cette semaine, nous nous intéressons à une question toujours au cœur de vifs débats : l’interruption volontaire de grossesse (IVG). Cette pratique était illégale en Corée du Sud jusqu’à fin 2020, même si ce type d’intervention était couramment pratiqué dans les hôpitaux et cliniques. Une enquête réalisée en 2005 a montré qu’un peu plus de 340 000 avortements ont été pratiqués cette année-là, dont la quasi-totalité étaient illégaux. Autre chiffre édifiant : fin 2018, une étude a révélé que les trois quarts des femmes âgées de 15 à 44 ans considéraient la loi sur l'avortement comme injuste et souhaitaient sa révision. Par ailleurs, 20 % des femmes interrogées ont déclaré avoir eu recours à une IVG alors que c'était illégal.





Aujourd’hui, bien que l’IVG ait été décriminalisée, la situation reste très particulière. En effet, le flou juridique persiste puisqu’il n’existe à ce jour aucune loi pour l’encadrer. Les acquis semblent donc bien fragiles pour les militants pro-avortement, alors que les groupes conservateurs et pro-vie tentent de relancer rapidement les dispositions pénales. Voilà pourquoi les partisans sud-coréens de l’avortement ont célébré plutôt discrètement ce qui constituait pourtant une avancée historique. Pas de grandes scènes de liesse comme on a pu en voir en Argentine récemment.





Pour en apprendre davantage sur ce sujet, nous vous présenterons Na Young, qui travaille pour la dépénalisation de l'avortement depuis 2010. Désormais, aux côtés d'autres militants, d’avocats, de médecins et de chercheurs, elle se concentre sur la construction d'un système public qui garantit les droits et fournit des services complets, y compris les soins de santé et l'éducation.