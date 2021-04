Les mecs sont tous pareils (8) 말씀 편하게 하세요

Dialogue

지우 : 저… 혹시라도 제가 마음에 안 드는 부분이 있으시면...

Ji-woo :Euh… Si jamais il y a quelque chose chez moi qui ne vous plaît pas…





현주모 : 무슨 소리 하세요!! 하나서부터 열까지 1,2,3,4 싹 다 맘에 드는데! 걱정 하지 말아요.

내가 내 살과 뼈와 내 영혼까지 갈아서 두 사람 팍팍 밀어줄 테니까.

Mère de Hyeon-ju :Qu’est-ce que vous racontez ? De A à Z, A, B, C, D, tout me plaît,

sans exception ! Ne vous inquiétez pas.

Je vais vous soutenir activement tous les deux, de toute ma chair,

de tous mes os et de toute mon âme.





지우 : 감사합니다. 그리고, 말씀 편하게 하세요. 어머님.

Ji-woo :Je vous remercie. Et vous pouvez me tutoyer , Mère.





현주모 : 그럴까 황서방~? 호호호

Mère de Hyeon-ju :On fait comme ça, mon gendre Hwang ? Hohoho.





L’expression de la semaine

말씀 편하게 하세요. : Vous pouvez me tutoyer.





말씀 : nom qui est une forme honorifique de 말 « parole ». Il est donc employé pour les propos des autres.

편하게 : forme adverbiale de l’adjectif « 편하다 », « être confortable » ou « être à l’aise ».





Cette expression est utilisée quand le locuteur demande à son interlocuteur plus âgé que lui, qui lui parle en style honorifique, d’employer le style non honorifique. Car, dans la culture coréenne, si une personne plus âgée continue d’employer le style honorifique envers quelqu’un de plus jeune, ce dernier se sent mal à l’aise. Alors, dans ce cas, il fait une telle demande. Nous l’avons donc traduit par « Vous pouvez me tutoyer ».





Exemples

① 가: 미영 씨, 저 좀 도와주시겠어요?

나: 선배님, 말씀 편하게 하세요.

A : Mi-yeong, pouvez-vous m’aider, s’il vous plaît ?

B : Vous pouvez me tutoyer.

② 가: 처음 뵙겠습니다. 말씀 많이 들었습니다.

나: 말씀 편하게 하십시오. 제가 많이 어립니다.

A : Je suis enchanté de vous connaître. On m’a beaucoup parlé de vous.

B : Vous pouvez me tutoyer. Je suis beaucoup plus jeune que vous.





Consultante : Park, Ji-young (professeur retraitée du LEI, Université Nationale de Séoul)









Mots et expressions à retenir

저 : interjection, l’équivalent de « euh » en français, qui marque le doute ou l’hésitation

혹시라도 : « si jamais »

마음에 들다 : « plaire »

▶ Avec l’adverbe négatif « 안 », 마음에 안 들다 signifie « ne pas plaire ».

부분 : « partie »

있으시면 : combinaison de 있다 « il y a » avec la terminaison honorifique 시 et la terminaison connective 면 qui marque une supposition

무슨 : « quel »

소리 : « son » ou « parole »

하세요 : forme honorifique au présent du verbe 하다 « faire »

▶ 무슨 소리 하세요! : « Qu’est-ce que vous racontez ? »

하나 : « un »

서부터 : « à partir de » ou « depuis »

열 : « dix »

까지 : « jusqu’à »

▶하나서부터 열까지 : « de A à Z »

싹 다 : « tout » ou « sans exception »

걱정하다 « s’inquiéter »

-지 말다 : expression employée lorsqu’on interdit une action à son interlocuteur

내 : « mon » ou « ma »

살 : « chair »

뼈 : « os »

영혼 : « âme »

갈다 : « moudre »

두 : « deux »

사람 : « personne »

팍팍 밀어주다 : « soutenir activement »

-ㄹ 테니까 : expression qui marque l’intention du locuteur de faire une action, en précisant que cette action constituera une cause ou un fondement de la proposition qui suit

감사합니다 : « Je vous remercie » ou « merci » tout court

어머님 : forme respectueuse de « 어머니 », « mère »

▶ Ce terme est aussi employé par les brus ou les gendres pour désigner ou s’adresser à leur belle-mère.

그럴까 : forme contractée de « 그렇게 할까? »

▶ 그렇게 signifie « comme ça ». 할까 est composée du verbe 하다 « faire » et de la terminaison -ㄹ까 qui indique la proposition.

서방 : appellation employée par les belles-mères pour désigner ou s’adresser à leur gendre. ▶ Ce terme est ajouté à leur nom de famille comme ici « 황서방 ».

호호호 : onomatopée qui représente le son émis quand on rit avec la bouche rétractée. Elle exprime en général le rire des femmes.