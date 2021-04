L’essor fulgurant des cryptomonnaies

ⓒYONHAP News

La valeurs des cryptomonnaies ne cesse de monter en flèche en Corée du Sud. Ce qui fait redouter une bulle spéculative et pousse le gouvernement à réglementer le secteur.





« Arowana Token » témoigne d’un tel engouement. Il s’agit d’une nouvelle cryptomonnaie mise au point par Hancomwith, une filiale spécialisée dans la blockchain du groupe sud-coréen Hancom, le développeur de logiciels informatiques. Arowana a été introduit mardi dernier sur les plateformes d’échange locales. Sa transaction a débuté vers 14h30 à 50 wons (4 centimes d’euro) et son prix s’est envolé à 53 000 wons (39,4 euros) en seulement une demi-heure, soit une hausse de presque 110 000 %. C’est du jamais vu. A l’étranger, c’est le « Dogecoin » qui a fait récemment beaucoup parler de lui. A l’origine, des ingénieurs californiens l’ont développé en 2013 à l’effigie du chien Shiba Inu juste pour s’amuser. Or, ce n’est plus une blague. Soutenu par Elon Musk, le patron et fondateur de Tesla, le Dogecoin a vu le 16 avril dernier sa valeur tripler en un jour et sa capitalisation s’élever à 50 milliards de dollars pour dépasser ainsi celles des principales banques d’investissements mondiales telles que Barclays, Lloyd’s ou le Crédit agricole.





Au pays du Matin clair, le marché des cryptomonnaies a connu une forte flambée cette année. Par exemple, la capitalisation de l’Altcoin, regroupant les autres cryptomonnaies que le Bitcoin, a été multipliée par cinq. Sur la plus grande plateforme d’échange locale, UPbit, l’indice de l’Altcoin (UBAI) a atteint 8 960,54 points le 16 avril, contre 1 707,52 points le 31 décembre dernier, soit un niveau 5,25 fois plus élevé. La montée en flèche du marché des cryptomonnaies est évidemment tirée par le Bitcoin qui se taille la part du lion des transactions. Ce sont les investisseurs particuliers qui représentent la majorité absolue de ce marché. Comme le volume des transactions sur les plateformes de cryptomonnaies a commencé à dépasser celle de la Bourse de Séoul, on peut en déduire que les petits porteurs sont nombreux à quitter la seconde pour aller vers les premières.





Dans ce contexte, ce sont les banques privées qui sont chargées de vérifier l’identité réelle du porteur et d’assurer la transaction sécurisée des cryptomonnaies dans le pays. En conséquence, ce marché est au merci des pratiques illicites telles que le blanchiment d’argent, la spéculation illégale, les ventes pyramidales, la levée de fonds d’investissements sans autorisation et l’escroquerie. Par ailleurs, le marché est trop volatile. On parle du phénomène de « kimchi premium », c’est-à-dire un prix de transaction du Bitcoin beaucoup plus élevé en Corée du Sud qu’à l’étranger. Ainsi, certains soulignent la nécessité de réglementer le marché. D’ailleurs, lors d’une réunion interministérielle sur les crypto-actifs tenue le 16 avril, le gouvernement a décidé de lancer un contrôle spécial jusqu’au mois de juin pour lutter contre les actes illicites. Mais d’autres dénoncent l’interventionnisme de l’Etat sur les transactions des cryptomonnaies qui ont été créées à l’origine par la volonté de « décentralisation ».