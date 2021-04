« CEREMONIA» : album spécial pour célébrer les 20 ans de carrière de M.C the MAX (2)

ⓒ 325 E&C

Signifiant « MoonChild to The Maximum », M.C the MAX a débuté le 25 mars 2000 avec quatre membres avant de se reconvertir en trio en 2002.





Les trois membres sont le vocaliste et guitariste Isu, le batteur Jeon Min-hyuk et le bassiste J. Yoon. Les deux premiers ayant étudié dans le même lycée sont de vieux amis. Le vocaliste de son vrai nom Jeon Gwang-chul est marié depuis septembre 2014 avec la célèbre chanteuse LYn, qui mène sa carrière musicale depuis 2001.





M.C the MAX a sorti le 25 mars dernier un nouvel album composé de 24 morceaux dont 16 hits qui ont marqué la carrière du groupe.





Représenté par « Dream », « CEREMONIA » contient également quatre nouveaux morceaux auxquels les trois membres ont participé en tant que compositeur ou parolier. A travers cet album spécial, M.C the MAX souffle ses 20 bougies aux côtés de ses fans.