Les internautes birmans remercient le soutien de la Corée du Sud

En Birmanie, le hashtag #ThanksKorea se répand sur les réseaux sociaux. Les citoyens birmans remercient la Corée du Sud d'avoir soutenu la manifestation pro-démocratie contre la junte militaire qui a lancé le coup d’Etat en février dernier.





Une jeune femme a publié sa photo sur laquelle elle porte un papier où est marqué en coréen « Merci d'avoir prêté attention à la Birmanie et encouragé les militants ». Un autre internaute a dessiné un drapeau sud-coréen et un couple vêtu de hanbok, la tenue traditionnelle coréenne, avec le message « Je vous aime » et « Merci ». On y retrouve également une lettre de remerciements écrite à la main en coréen.





Les Birmans n'ont pas oublié d’inciter à reconnaître comme légitime le gouvernement d'unité nationale (NUG), formé par l’opposition au régime militaire.