Exposition du peintre Marcello Barenghi

Une exposition du peintre italien Marcello Barenghi se tient du 24 avril au 22 août au Daewon Museum, situé dans l’enceinte du Yongsan IPark Mall à Séoul. L'artiste connu pour ses travaux hyperréalistes a choisi la capitale sud-coréenne comme la première escale de sa toute première tournée d'expositions. L'événement réunit une centaine d'œuvres de l'artiste réalisées en peinture à l'huile, dessin au crayon ou encore bande dessinée.





Né en 1969 à Milan, Barenghi s'est montré doué pour la peinture dès son plus jeune âge. Il a étudié à l’école d’art Umberto Boccioni et à l’école d’arts appliqués Arte e Messaggio avant d’obtenir son diplôme d'architecture à l'Ecole polytechnique de Milan.





Après une quinzaine d'années de carrière dans le domaine de l'architecture, il s'est remis au dessin et à la peinture et a commencé en 2013 à publier sur YouTube des vidéos montrant le processus de réalisation de ses œuvres hyperréalistes représentant des objets ordinaires comme une bouteille de vodka, un tube de dentifrice ou un billet de banque. Il compte aujourd'hui plus de 2,6 millions d'abonnés sur sa chaîne YouTube.





Date : du 24 avril au 22 août 2021

Lieu : Daewon Museum à Séoul