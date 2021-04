Neurocle, développeur d’un logiciel pour un apprentissage en profondeur

ⓒ Neurocle

L’apprentissage en profondeur est encore peu familier du grand public. Cela implique une méthode d’apprentissage par une machine qui forme les ordinateurs à accomplir des tâches humaines, telles que la reconnaissance vocale, la détection d’objets et la classification d’images. La technologie d’apprentissage en profondeur s’applique à de nombreux domaines. Neurocle s’occupe, entre autres, d’apprentissages en profondeur à partir d’analyses d’images.





Neurocle a développé son logiciel d’apprentissage en profondeur par la vision appelé Neuro-T qui forme des modèles pour une reconnaissance par l’image et Neuro-R pour une analyse en temps réel. Ces deux solutions permettent à des non-spécialistes de construire des modèles d’apprentissage en profondeur. Actuellement, Neuro-T et Neuro-R s’appliquent pour détecter les défections dans les usines de pièces détachées automobiles et dans le processus d’examen des produits cosmétiques importés. Ils sont également utilisés pour l’analyse d’images d’endoscopie dans les hôpitaux. L’utilisation de cette technologie s’étend aussi aujourd’hui dans les domaines de l’agriculture et de l’éducation.





ⓒ Neurocle