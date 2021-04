ⓒ Getty Images Bank

Dans les années 1990, la Corée du Sud était comparée à une noix dans un casse-noix alors qu’elle perdait en compétitivité entre le Japon, puissance technologique de premier plan et la Chine aux bas coûts de main d’œuvre.





Aujourd’hui, le pays du Matin clair se retrouve serré dans un nouveau casse-noix. Les entreprises japonaises ont restauré leur compétitivité après avoir procédé à des restructurations préventives et bénéficié d’un yen plus faible. Pendant ce temps, les compagnies chinoises ont capitalisé sur leur immense marché domestique en se reposant sur l’amélioration de leur technologie. Prises en sandwich entre les concurrents chinois et japonais, les sociétés sud-coréennes perdent de leur compétitivité.





Dans la précédente situation de « casse-noix », les prix, la technologie et la qualité étaient considérés comme déterminants pour être compétitifs. Dans le nouveau « casse-noix », ce sont les taux de change, l’investissement en Recherche et Développement et les barrières non-tarifaires qui sont apparus comme des facteurs de premier ordre.