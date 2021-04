L’engouement pour les cryptomonnaies

ⓒ Getty Images Bank

L’engouement pour les crypto-monnaies déferle en Corée du Sud. De nombreuses personnes prétendent avoir gagné des dizaines de fois, voire cent fois ou même mille fois en profit sur leur investissement en crypto-monnaie. Leurs succès ont incité les jeunes dans leur vingtaine et trentaine, les femmes au foyer, et les gens d’âge moyen à s’engager dans un capital virtuel, avec un marché local de crypto qui montre des signes de surchauffe. Les prix des cryptomonnaies sont 20 % plus chers en Corée du Sud que dans les autres pays; un phénomène fréquemment mentionné comme le kimchi premium.





Mais ces prix tendent à largement fluctuer avec des échanges ouverts vingt-quatre heures sur vingt-quatre. Certains investisseurs se plaignent que l’investissement dans la crypto-monnaie perturbe leur vie. L’inquiétude grandit avec un marché irrationnel agité qui pourrait créer un sérieux problème de société.