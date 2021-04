Conception des billets de banque en Corée du Nord (2) – Les symboles

ⓒ Getty Images Bank

Le drapeau et l’hymne sont les représentations symboliques les plus usuelles de l’identité nationale d’un pays, qui peut aussi avoir pour emblème une fleur, un arbre ou un oiseau. En Corée du Nord, les billets de banque contiennent divers symboles de ce type, et c’est à partir de la deuxième réforme monétaire, en 1959, que le pays a commencé à les imprimer sur ses billets.

« Les symboles des coupures nord-coréennes n’ont rien d’abstrait, leur signification est même sans équivoque, pour une raison simple qui est que le pays tient à éviter toute ambiguïté. Dans le champ politique, les symboles utilisés font partie de la vie quotidienne des citoyens et sont par conséquent conventionnels ; il en va de même pour ceux figurant sur les coupures », explique Yee Ji-soon, chercheuse à l'Institut coréen pour la réunification nationale.

Que ce soit dans sa culture ou dans son art, le Nord fait constamment l'éloge de son industrie sidérurgique, qu'il considère comme la pierre angulaire de toutes ses industries. Ainsi, au recto de l'édition 1959 de la coupure de 100 wons figurent de hautes cheminées, un train de marchandises en marche et des bâtiments d'usine liés à la fabrication de l'acier.