Les membres de I.O.I se réunissent le 4 mai

Les 11 membres de I.O.I qui ont promis de se réunir lors du 5e anniversaire du groupe qui a débuté le 4 mai 2016 vont tenir leur parole.





Ensemble, elles doivent participer jeudi 4 mai à une émission live qui sera diffusée gratuitement en direct via plusieurs plateformes comme olleh tv, Seezn et TVING.





Baptisé « Yes, I love it ! », I.O.I, qui a été créé à travers la saison 1 de la fameuse émission de concours « Produce 101 » diffusée en 2016 sur Mnet, retrouvera ses fans qui l’ont soutenu passionnément malgré la durée de ses activités limitées à seulement un an.