Membres : Song Ji-yeong, Kim Jeong-ae et Shin Ji-sun (remplacée par Jo Ju-eun)

Début : 1996





Eco est un trio vocal féminin sud-coréen des années 1990 qui propose un style de ballade aux accents R&B. Le groupe a été formé en 1994 par Song Ji-yeong, Kim Jeong-ae et Shin Ji-sun. Il a fait ses débuts deux ans plus tard en sortant son premier album « Eco », porté par le single « If I ». Mais ce disque n'a pas suscité beaucoup d'intérêt.





C'est avec son deuxième album « Voice of Eco », sorti en 1997, que le trio s'est vraiment fait connaître auprès du grand public. La chanson-titre de l’album « Happy Me » a rencontré un franc succès et même atteint la première place des classements musicaux sud-coréens. L'année suivante, Eco a publié son troisième album « Voice of Love », dont le single « Last Love » a été bien apprécié par le public.





En 1999, Shin Ji-sun a quitté le groupe pour se consacrer à sa vie de famille après son mariage. Elle a été remplacée par Jo Ju-eun. Eco a sorti son quatrième album « Voice of Angel » en 2000. Mais n’ayant pas reçu l'accueil espéré, le groupe s’est dissous la même année. Dans les années qui suivent, l’un de ses tubes « Happy Me » a été repris par d'autres chanteurs dont Yoon Mi-rae et Hong Kyung-min.





Eco (album, 1996)

Voice of Eco (album, 1997)

Voice of Love (album, 1998)

Voice of Angel (album, 2000)