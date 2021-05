La Chine tente de se protéger contre l’espionnage industriel

ⓒ Getty Images Bank

Les employés des principales entreprises chinoises des TIC ne pourront plus partir en voyage d’affaires à l’étranger avec leur smartphone et leur ordinateur portable. Selon l’agence de presse chinoise Chine nouvelle (Xinhua), le ministère de la Sécurité de l'Etat vient d’élaborer une réglementation en la matière visant à protéger les technologies du pays contre l’espionnage industriel.





La liste des sociétés concernées sera bientôt établie et les firmes liées à la défense nationale et aux finances en feront également partie. Les travailleurs qui comptent effectuer un déplacement professionnel devront déclarer aux autorités publiques la destination de leur voyage et les personnes qu’ils rencontreront pendant le séjour.





Ce dispositif sera appliqué de manière encore plus rigoureuse pour ceux qui partiront dans les pays dits « Five Eyes », l'alliance des services de renseignement composée de l'Australie, du Canada, de la Nouvelle-Zélande, du Royaume-Uni et des Etats-Unis.