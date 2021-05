Un manuel scolaire hongkongais représente Mickey Mouse en uniforme militaire

ⓒ South China Morning Post Publishers Ltd

A Hong Kong, un manuel scolaire pour lycéens qui comporte une image de Mickey Mouse et de Dingo vêtus d’un uniforme militaire et qui portent une arme à feu fait polémique. Selon le journal South China Morning Post, la version préliminaire d’un des six livres de « citoyenneté et développement social » comporte cette illustration sur laquelle des avions de combat larguent des hamburgers et des personnages de McDonald's sont décrits de façon maléfique.





Face aux critiques, le porte-parole du ministère de l’Education a annoncé que ce support pédagogique n’avait pas été entériné par les autorités publiques. En effet, cette discipline nommée auparavant « étude libérale » visant à développer l’esprit critique des étudiants sur les enjeux sociaux sera totalement refondue à partir de la rentrée prochaine du fait qu’il donne une mauvaise image de la Chine.