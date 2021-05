Indonésie : un parc à thème sud-coréen ouvre ses portes

ⓒ YONHAP News

Un village au décor sud-coréen a été créé à Malaya Park, dans la ville de Tasikmalaya située à 260 km au sud-est de Jakarta, en Indonésie.





Parmi les parcs sur le thème de cinq pays différents, Jeju Park permet de découvrir un jardin à la sauce sud-coréenne, une rue de la k-pop et un village de hanok, la maison traditionnelle coréenne. Néanmoins, les employés indonésiens ont décoré l’endroit en se référant uniquement sur des recherches Google et on y retrouve pas mal d’enseignes dont le coréen est écrit maladroitement.





Les responsables comptent corriger les fautes afin de mieux faire connaître la culture sud-coréenne avant l’ouverture officielle prévue la semaine prochaine, à l’occasion de l'Aïd el-Fitr, la fête de la rupture du jeûne qui marque la fin du Ramadan.