Concert : Ko's Delicious Music Restaurant

Le Centre d'arts de Séoul accueillera le 20 mai un concert réunissant plusieurs musiciens sud-coréens de différents genres portant le même nom de famille, Ko, qui peut également s'écrire Koh, Go ou Goh.





Le baryton Koh Seong-hyun, la bandonéoniste Koh Sang-ji, le chanteur traditionnel et pianiste Ko Yeong-yeol et la jeune violoniste Ko So-hyun monteront sur scène lors de ce concert intitulé « Beyond The Classic : Ko's Delicious Music Restaurant ». L'événement sera présenté et commenté par le pianiste Moon Jung-jae et le chef d'orchestre Ahn Doo-hyun.





En compagnie de l’Orchestre de chambre Prime, les quatre musiciens interpréteront, entre autres, le premier mouvement du Divertimento n°17 K 334 en ré majeur de Mozart, « Sarangga » (Chant d'amour), extrait du pansori « Chunhyangga », « Tzigane » de Ravel ou encore « Libertango » de Piazzolla.





Date : le 20 mai 2021

Lieu : Centre d’arts de Séoul