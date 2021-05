Clara-Jumi Kang à Daejon

La violoniste Clara-Jumi Kang donnera un récital le 25 mai au Centre d'arts de Daejeon. Elle interprétera les six Sonates et Partitas pour violon seul, BWV 1001-1006, de Jean-Sébastien Bach.





D'origine sud-coréenne et de nationalité allemande, Clara-Jumi Kang a étudié à l'Université nationale des arts de Corée à Séoul avant de poursuivre ses études à l'Université de musique et des arts de Munich. Lauréate des plus grands prix internationaux, elle a notamment remporté, en 2010, le premier prix du Concours de violon de Sendai et une médaille d'or au Concours d'Indianapolis.





Reconnue pour son jeu à la fois sensible et expressif, cette jeune virtuose de 33 ans possède un large répertoire, de Beethoven à Stravinski en passant par Brahms et Ravel.





Ce concert est la première étape de sa tournée nationale qui l’emmènera à Daegu (26 mai), à Séoul (31 mai) et à Suwon (1er juin).





Date : le 25 mai 2021

Lieu : Centre d’arts de Daejeon