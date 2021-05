Concert de la chanteuse de pansori Lee Ja-ram

Lee Ja-ram est une star du pansori, cet art lyrique traditionnel coréen qui mêle chant et théâtre. Elle rencontrera son public le 26 mai au Anseong Matchum Art Hall, à Anseong, dans la province de Gyeonggi. Dans un concert intitulé « Pansori Highlights of Singer Lee Ja-ram », la jeune chanteuse interprétera une sélection des meilleurs extraits de son répertoire de pansori, accompagnée par Lee Jun-hyeong au tambour et Kim Jeong-min à la guitare.





Née en 1980, Lee Ja-ram était connue comme un prodige du chant et du pansori classique dès son plus jeune âge. Aujourd’hui, elle est l'une de ces jeunes artistes coréennes qui s'efforcent de donner un nouveau souffle au pansori. Elle créé des œuvres de pansori moderne en adaptant notamment des romans ou des pièces de théâtre d’auteurs occidentaux contemporains. Parmi ces œuvres figurent « Sacheonga, Le dit de Sichuan », d’après la pièce « La Bonne âme du Sichuan » de Bertolt Brecht, « Eokcheokga, Le dit de Femme courage », d’après « Mère courage et ses enfants », également écrite par Brecht, ou encore « Le Chant de l'étranger », adapté de la nouvelle de Gabriel García Márquez « Bon Voyage, Monsieur le Président ! ».





Date : le 26 mai 2021

Lieu : Anseong Matchum Art Hall à Anseong