Retour de croissance plus rapide que prévu pour la Corée du Sud

L’économie sud-coréenne est, semble-t-il , sortie de la tourmente de la croissance négative. Au premier trimestre de l’année, sa croissance a été meilleure que prévu et les chiffres ont montré que l’économie nationale était revenue à son niveau d’avant la pandémie de COVID-19.

Le 27 avril dernier, la Banque de Corée (BOK) a déclaré que le PIB national avait augmenté de 1,6 % ces trois premiers mois de l’année, grâce à une reprise des exportations et de la demande intérieure. La consommation privée a en effet rebondi de 1,1 %, tandis que les exportations et les investissements en biens d’équipement ont augmenté respectivement de 1,9 et 6,6 %. Tous ces très bons chiffres ont ainsi permis au PIB du pays de dépasser le niveau enregistré au quatrième trimestre de l’année 2019, juste avant l’apparition de la crise sanitaire.

Toutefois malgré les projections positives, il est trop tôt pour être optimiste, car plusieurs facteurs défavorables pèsent toujours sur l’économie, notamment des inquiétudes quant à la résurgence des infections au COVID-19.