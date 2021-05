Les nouilles instantanées en Corée du Nord

ⓒ Getty Images Bank

Les nouilles instantanées sont apparues au Nord dans les années 1970, lorsqu’une usine de transformation de farine se mit à en fabriquer. Située à Pyongyang, celle-ci avait été créée par un homme d'affaires de Jochongryon, une association de Coréens pro-Pyongyang au Japon. Ces « nouilles frisées » se distinguaient des nouilles classiques par leur forme. À l'époque, elles étaient conditionnées dans des boîtes, et non dans des paquets individuels, et n'étaient fournies que dans certaines régions, dont Pyongyang.

« Le pays ayant connu une grave crise économique du milieu des années 1990 au début des années 2000, l'usine de nouilles instantanées de Pyongyang a été créée grâce à des capitaux provenant de Hong Kong. À l'époque, cet établissement produisait dix tonnes de nouilles par jour, une quantité extrêmement faible représentant à peine 0,08 % de la consommation alimentaire quotidienne des nord-Coréens », explique Kim Young-hui, chercheuse au Centre de la nouvelle économie de la péninsule coréenne de la Banque de développement de Corée.

Un changement majeur est intervenu dans la production de ce plat dans les années 2010. Le dirigeant Kim Jong-un avait souligné la nécessité de diversifier les produits quotidiens pour la population, et différents types de nouilles instantanées ont commencé à arriver dans les rayons. Celles-ci ne sont toutefois pas confectionnées en grande quantité en Corée du Nord, et leur prix reste élevé, ce qui en fait un plat bien souvent réservé pour les grandes occasions.